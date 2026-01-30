Un nuevo hecho de inseguridad atemorizó a los vecinos de un barrio en el Cercado de Lima, cuando delincuentes armados robaron la camioneta de una pareja. Los delincuentes sometieron a los esposos apuntándolos con una pistola frente a la puerta de su vivienda, según grabaron las cámaras de seguridad del sector.

El robo ocurrió en la calle Manuel Estrada cuando la pareja estacionaba el vehículo tras realizar compras. Dos sujetos con pasamontañas aparecieron repentinamente, los encañonaron con armas de fuego y les ordenaron arrodillarse colocando las manos sobre la cabeza.

Asaltantes desactivaron alarma durante el robo

Mientras uno de los ladrones realizaba un registro exhaustivo del interior de la camioneta, la alarma comenzó a sonar, alertando a los vecinos. El delincuente exigió al esposo desactivarla de inmediato para evitar mayor atención, momento que quedó registrado en video.

En las imágenes también se observa un auto estacionado detrás del vehículo robado, donde presumiblemente esperaban otros cómplices listos para la fuga.

Exigen 8 mil soles para devolver vehículo

Tras llevarse la camioneta, los criminales contactaron a la pareja y sus familiares exigiendo S/8 mil a cambio de devolver el vehículo. Los esposos ya presentaron la denuncia formal en la comisaría del Cercado de Lima y aguardan respuesta de la Policía Nacional del Perú.

Los esposos corrieron tras los ladrones gritando auxilio, lo que movilizó a los residentes de la zona. Gracias a la alerta ciudadana, se llamó inmediatamente a la PNP, que intervino rápidamente aunque los delincuentes ya habían huido con el botín.

Mientras tanto, las autoridades policiales revisan las cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables y recuperar la camioneta sustraída.