Un artefacto explosivo fue lanzado contra el centro comercial El Progreso, ubicado en la avenida Argentina del Cercado de Lima, provocando un incendio que consumió dos establecimientos comerciales. El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:00 a.m. de este martes, 3 de febrero, pese al estado de emergencia vigente en la capital.

Cinco unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta el lugar para controlar las llamas, según registra el portal web de la institución. Los efectivos tuvieron que realizar un forado en la estructura para acceder al interior y sofocar el fuego, evitando que se propagara a todo el complejo comercial.

Las llamas arrasaron completamente con dos tiendas dedicadas a la venta de artículos para gimnasio. Los bomberos permanecieron en el lugar realizando trabajos de enfriamiento para prevenir que el fuego se reavivara.

Denuncian extorsión sistemática

Ante la magnitud del ataque, la administradora del centro comercial El Progreso, Isabel Mejía, vinculó el hecho a un presunto caso de extorsión que afecta al recinto desde hace varios meses.

“Llevamos un año siendo víctimas de extorsión. Les exigen dinero tanto a la junta directiva como a los propietarios e inquilinos que tienen negocios aquí”, declaró en RPP.

Según la trabajadora, los delincuentes demandan pagos mensuales que oscilan entre S/3,000 y S/5,000 por comerciante, acompañados de amenazas letales. “Les dicen que tienen que pagar, porque si no, vendrán a matarlos”, agregó.

Este no es el primer ataque que sufre el centro comercial. Hace aproximadamente un mes, desconocidos dispararon tres balazos contra la Puerta 1 del establecimiento.

En esa línea, hizo un llamado desesperado a las máximas autoridades del país para que intervengan en el caso y protejan a los comerciantes del recinto.

“Le pido a la presidenta de la República y al señor José Jerí que tomen cartas en el asunto de inmediato. Basta de que vengan a extorsionarnos una y otra vez. Somos personas que estamos empezando desde abajo. Ya basta de la extorsión”, demandó la administradora.

La directiva expresó su temor de que los extorsionadores regresen a atentar contra los comerciantes, esta vez con consecuencias mortales.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional del Perú ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Según los primeros reportes, dos delincuentes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y arrojaron el explosivo contra la fachada del centro comercial.

Las autoridades trabajan para identificar y capturar a los responsables del ataque, que ocurrió pese a las medidas de seguridad implementadas durante el estado de emergencia en Lima.