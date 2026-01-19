Un hombre fue hallado sin vida la mañana de este domingo al interior de una habitación en una vivienda multifamiliar. El presunto homicidio ocurrió en la cuadra uno del pasaje Peñaloza, a pocos metros de la Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Velar de Bocángel, de 31 años. De acuerdo con el testimonio de su hermana, quien encontró el cadáver, el hombre presentaba diversas heridas en el cuerpo que habrían sido provocadas durante una agresión ocurrida horas antes de su muerte.

La mujer señaló que el principal sospechoso del crimen sería la pareja de la víctima, Gilmer Medina Rafael, quien según su versión, le confesó haber participado en una violenta pelea con Velar de Bocángel.

“Ayer hemos peleado y nos agredimos, pero ya no respira”, relató la hermana en RPP.

Tras el hallazgo, agentes de la Comisaría de Alfonso Ugarte acudieron al lugar y procedieron a la detención de Gilmer Medina Rafael para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo de Miguel Ángel Velar de Bocángel fue trasladado a la Morgue Central de Lima, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

Familiares de la víctima exigieron justicia y señalaron que el detenido contaría con antecedentes penales, información que viene siendo verificada por las autoridades como parte de la investigación en curso.