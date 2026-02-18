Un sujeto que amenazaba a transeúntes con un serrucho terminó herido de bala durante una intervención policial en el Cercado de Lima.

Según RPP, durante su detención, Mauricio Avendaño Tineo, de 24 años, intentó intimidar a los agentes con un cuchillo; ante la resistencia, un policía disparó a su pierna para reducirlo.

El general Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, informó que el hombre portaba un cuchillo, una tijera y un serrucho con los que intimidaba a sus víctimas.

“Con esto estaba atacando a los transeúntes del lugar y lo cual, al momento que la policía quiso intervenir y le conminó a que dejara de actuar de esa manera, quiso atacar al policía y es ahí donde le dispara en la pierna derecha y es prácticamente reducido, pero como el policía respeta los derechos humanos fue conducido al nosocomio más cercano”, expresó.

Tras ser estabilizado en un hospital de Lima, el hombre quedó bajo custodia de la policía y enfrentará denuncias por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio y daños materiales.

Las autoridades informaron que, además, se hallaron en su poder celulares que habían sido denunciados como robados.