Un incendio viene afectando la mañana de este viernes 10 de julio en la parte superior del hotel Sheraton, ubicado en la avenida Paseo de la República, en el Cercado de Lima. La emergencia ha movilizado a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que acudieron al lugar para iniciar las labores de control del fuego.

De acuerdo con El Comercio, el fuego se reportó desde las 11 a.m a través de la central de emergencias. Inmediatamente después, cinco unidades de bomberos se desplegaron para atender el siniestro.

🚨 Se registró amago de incendio en el último piso del hotel Sheraton, en el Centro de Lima. Una densa columna de humo alertó a vecinos, trabajadores y transeúntes en el Cercado de Lima durante la mañana de este viernes.



🚒 Al menos cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos… pic.twitter.com/f1XwGUoT8g — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) July 10, 2026

El fuego ha generado una densa columna de humo que puede observarse desde diferentes puntos de Lima. Usuarios en redes sociales difundieron fotografías y videos en los que se aprecia el humo elevándose sobre el edificio.

De acuerdo con los registros compartidos por ciudadanos, la humareda fue visible desde distritos como Lince, Jesús María y La Victoria. Las imágenes comenzaron a circular mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona.

La presencia de las unidades de emergencia ocasionó un aumento del tránsito vehicular en los alrededores del Centro Cívico. Algunos conductores reportaron congestión en las vías cercanas mientras se desarrollaban las labores para controlar la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio. Tampoco se ha emitido un reporte oficial sobre posibles personas afectadas o los daños materiales ocasionados por el siniestro.

El Cuerpo General de Bomberos mantiene las acciones para extinguir el fuego y asegurar la zona. Las diligencias continuarán mientras se determina el origen del incendio y se evalúan las condiciones del inmueble. Por su parte, el Ministerio de Salud a través del SAMU confirmó el traslado de una ambulancia con el fin de atender cualquier emergencia.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un incendio en el Hotel Sheraton Lima, el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato una ambulancia como prevención para garantizar una respuesta inmediata en caso sea requerida.



[Información en desarrollo] pic.twitter.com/DhDMMGB1C2 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 10, 2026