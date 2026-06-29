Un incendio se registra la mañana de este lunes en un depósito ubicado en la cuadra nueve de la avenida Óscar Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, en el Cercado de Lima. Según el reporte de Canal N, la emergencia se originó alrededor de las 6: 00 a.m en un establecimiento destinado al almacenamiento de plásticos y tuberías, lo que motivó el despliegue de más de 15 unidades del Cuerpo General de Bomberos, entre cisternas y vehículos de rescate.

La magnitud del siniestro ha generado gran preocupación entre los residentes de los inmuebles cercanos. Una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que llevó a varios vecinos a salir de sus viviendas para alertar sobre la emergencia e identificar el lugar donde se producía el fuego.

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Un enorme incendio se registra en un almacén de plásticos, ubicado en la avenida Colonial en el Cercado de Lima



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¿Cómo avanza la labor de los Bomberos?

Las primeras labores de los bomberos se vieron complicadas debido a que el acceso al depósito permanecía cerrado cuando llegaron las unidades de emergencia. En el recinto no había ningun trabajador por tratarse de un día feriado.

Ante esta situación, el personal de rescate solicitó herramientas especializadas para abrir los ingresos al inmueble. Mientras realizaban estas maniobras, se registraron varias explosiones dentro del local, las cuales habrían sido ocasionadas por cilindros o contenedores almacenados en el interior.

Durante la atención de la emergencia, agentes de serenazgo y personal de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima restringieron el tránsito en la zona. La medida permitió mantener libre la vía para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Hasta las inmediaciones también llegó la propietaria del establecimiento, quien sigue el desarrollo de las labores de extinción. Los equipos continuan trabajando para impedir que las llamas se propagaran hacia otras edificaciones.

Las autoridades informaron que junto al establecimiento se encuentra un taller automotriz, lo que representa un alto riesgo debido a la cercanía del incendio.