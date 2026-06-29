Un conductor de la empresa de transporte Nor Lima fue baleado por dos delincuentes la noche del domingo mientras conducía una cúster por la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres. El atentado ocurrió bajo la modalidad del falso pasajero, luego de que uno de los sujetos abordara la unidad y su cómplice se acercara por la ventana para dispararle, dejándolo con dos impactos de bala en la cadera y el abdomen.

El ataque se registró alrededor de las 9:00 de la noche frente a la institución educativa Technology. Las autoridades investigan si este hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión, debido a que se trata del tercer atentado que sufre la empresa Nor Lima.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Cómo ocurrió el atentado?

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres participaron en el ataque contra la unidad de transporte público. Uno de ellos subió al vehículo simulando ser un pasajero, mientras que el otro permaneció en el exterior y aprovechó la cercanía con la ventanilla del conductor para abrir fuego antes de escapar.

El conductor fue identificado como Juper Orbezo Rodríguez, padre de un niño de seis años. Desde hace dos años trabajaba en la empresa junto a su esposa, quien se desempeña como cobradora y presenció el ataque.

La esposa del conductor, quien trabaja como cobradora en la misma unidad, presenció el ataque y relató que los delincuentes actuaron de manera coordinada. Según su versión, uno de ellos abordó la cúster simulando ser un pasajero, mientras el segundo se acercó por la ventana del conductor y abrió fuego antes de que ambos escaparan en direcciones opuestas.

Tras los disparos, la mujer pidió ayuda a los transeúntes para auxiliar a su esposo. Finalmente, un conductor que pasaba por la zona accedió a trasladarlo de inmediato al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado y recibe atención médica por las heridas de bala.

Agentes de la comisaría Sol de Oro, personal de la Municipalidad de San Martín de Porres y peritos de Criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los especialistas inspeccionaron la unidad de transporte y recopilaron evidencias que permitan identificar a los responsables.