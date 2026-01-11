Un incendio de grandes proporciones, catalogado como código II, se registró la madrugada de este domingo 11 de enero en una casona de adobe y quincha ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima, donde funcionaba una imprenta.
El siniestro dejó 13 familias damnificadas y ocurrió a una cuadra de la Basílica de Santa Rosa, en un inmueble de valor monumental.
Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia demandó la intervención de alrededor de 100 bomberos y 21 unidades procedentes de distintos puntos de la capital.
De acuerdo a América Noticias, y según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado por una vela encendida dejada en el primer piso del predio y se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables de la infraestructura y de la imprenta, consumiendo casi por completo la vivienda y obligando a los residentes a evacuar sin poder rescatar sus pertenencias.
Aunque inicialmente se registraron dificultades por la falta de agua, los bomberos lograron confinar el incendio alrededor de las 5:00 a. m.
El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el inmueble ha quedado inhabitable e inservible y que se realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Las familias afectadas serán trasladadas a un albergue en el jirón Cañete, donde recibirán ayuda humanitaria por un periodo aproximado de 45 días, mientras que vecinos y comerciantes de la zona evacuaron preventivamente ante el riesgo inicial de propagación del fuego, finalmente descartado gracias a la labor de los bomberos.