Un incendio de grandes proporciones, catalogado como código II, se registró la madrugada de este domingo 11 de enero en una casona de adobe y quincha ubicada en la cuadra 6 del jirón Ica, en el Cercado de Lima, donde funcionaba una imprenta.

El siniestro dejó 13 familias damnificadas y ocurrió a una cuadra de la Basílica de Santa Rosa, en un inmueble de valor monumental.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú , la emergencia demandó la intervención de alrededor de 100 bomberos y 21 unidades procedentes de distintos puntos de la capital.

De acuerdo a América Noticias, y según las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado por una vela encendida dejada en el primer piso del predio y se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables de la infraestructura y de la imprenta, consumiendo casi por completo la vivienda y obligando a los residentes a evacuar sin poder rescatar sus pertenencias.

Aunque inicialmente se registraron dificultades por la falta de agua, los bomberos lograron confinar el incendio alrededor de las 5:00 a. m.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el inmueble ha quedado inhabitable e inservible y que se realizará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Las familias afectadas serán trasladadas a un albergue en el jirón Cañete, donde recibirán ayuda humanitaria por un periodo aproximado de 45 días, mientras que vecinos y comerciantes de la zona evacuaron preventivamente ante el riesgo inicial de propagación del fuego, finalmente descartado gracias a la labor de los bomberos.