Vecinos de Barrios Altos reportaron serios daños en sus viviendas tras el incendio registrado el último viernes en una vivienda-almacén de la zona ubicada en el Cercado de Lima.

Los residentes de la Quinta Virgen de Fátima señalaron que las afectaciones no solo fueron provocadas por el fuego, sino también por el agua utilizada para sofocar el siniestro.

Uno de los afectados mostró a Canal N, las condiciones en las que quedó su inmueble, con filtraciones en el techo, humedad en las paredes y enseres deteriorados, especialmente en la cocina.

Según explicó, el agua lanzada por los bomberos se acumuló durante horas, provocando el debilitamiento de las estructuras.

Las imágenes evidencian techos dañados, cajas mojadas y ambientes comprometidos, lo que ha generado preocupación entre los vecinos por la seguridad de sus viviendas y el riesgo de colapso tras el siniestro.

De acuerdo con los residentes, el incendio se habría originado en un almacén informal dentro de la misma quinta, donde se guardaban productos en condiciones precarias. Indicaron que este tipo de construcciones, muchas de material ligero, incrementa el peligro ante emergencias.

Los vecinos también cuestionaron la falta de fiscalización de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al advertir que el uso de viviendas como depósitos clandestinos es constante .

Si bien, señalaron que el propietario del almacén habría ofrecido asumir los daños, hasta el momento no existe una respuesta formal ni evaluación oficial de las autoridades.