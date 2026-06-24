Un incendio registrado la tarde de este miércoles 24 de junio en un establecimiento comercial ubicado en la primera cuadra de la avenida Argentina, cerca de Plaza Unión, en el Cercado de Lima, movilizó a doce unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El siniestro afectó el techo de tres galerías dentro del local Ferremarket y generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la capital.

La emergencia provocó un fuerte olor debido a la presencia de materiales plásticos en la zona afectada.

Según testigos, el fuego habría comenzado mientras se realizaban trabajos de soldadura al interior del predio.

El vicecomandante departamental de los bomberos, Juan Mendoza, informó que el incendio fue controlado y no dejó personas heridas ni generó problemas en el abastecimiento de agua.

Tras sofocar las llamas, los equipos de emergencia iniciaron las labores de remoción y recomendaron a los propietarios mantener una adecuada disposición de sus productos para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades cercaron el área afectada y continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro.