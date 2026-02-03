Una jornada laboral terminó en tragedia en el Cercado de Lima, donde un obrero de construcción civil murió sepultado tras el colapso repentino de un muro de concreto en una obra ubicada en la cuadra 22 de la avenida Argentina.

La víctima fue identificada como Pablo Giancarlos Illescas Panaifo (39), quien realizaba trabajos de carpintería cuando la estructura cedió de manera violenta. El derrumbe lo atrapó por completo, causándole la muerte instantánea, sin que sus compañeros pudieran rescatarlo a tiempo.

Tras el siniestro, los trabajadores alertaron a la central de emergencias 105. Minutos después, agentes de la Policía Nacional del Perú y cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar y acordonaron la zona. Sin embargo, los paramédicos solo certificaron el deceso.

INVESTIGAN

El cuerpo permaneció varias horas bajo los escombros, a la espera del fiscal de turno, quien autorizó el levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias preliminares. Personal de Rescate Urbano y de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima realizó las primeras evaluaciones técnicas en la obra.

Familiares del obrero llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor e indignación, exigiendo una investigación exhaustiva. Según denunciaron, Illescas tenía apenas tres días trabajando en la construcción cuando ocurrió el derrumbe. “Todo lo ha tapado la tierra, nadie se hace responsable”, reclamó un familiar ante la presencia policial.

La víctima deja tres hijos en la orfandad, dos de ellos menores de edad. Su esposa pidió apoyo y justicia, señalando que Illescas era el único sustento del hogar.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si la empresa cumplía con las medidas de seguridad laboral, uso de equipos de protección y estabilidad estructural del muro colapsado. La Municipalidad de Lima informó que la licencia de construcción fue otorgada por Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda, pero anunció una inspección inmediata tras el fatal hecho.

Como medida preventiva, la obra fue paralizada temporalmente, mientras la Policía y la Fiscalía evalúan posibles delitos por homicidio culposo y negligencia.