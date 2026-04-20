Un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional del Perú logró la captura de Esneider David Díaz Torres, un ciudadano colombiano de 20 años, que se encontraba en la urbanización Manzanilla del Cercado de Lima. La intervención se realizó en el marco de la investigación contra la banda criminal “La Guerrillera Nueva Generación”, organización presuntamente vinculada a extorsión agravada y otros delitos.

Durante el allanamiento policial se incautaron varios objetos que portaba el intervenido. Entre los elementos encontrados se hallaron un teléfono celular, una réplica de arma de fuego, dos cacerinas, municiones y sustancias ilícitas.

El coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la PNP, informó sobre los hallazgos realizados durante la intervención. El oficial detalló que el análisis del equipo celular incautado reveló videos donde se observa al detenido manipulando armas de fuego reales y efectuando disparos al aire.

El jefe policial describió el espectro de actividades ilícitas en las que estaría involucrada la organización criminal. Díaz Torres y los miembros de la banda enfrentarían investigaciones por extorsión, delitos contra el patrimonio, robo, sicariato y microcomercialización de drogas.

La organización delictiva tendría nexos operativos con la banda “Los Mexicanos”. Esta relación entre ambas agrupaciones se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades policiales.

El detenido permanece a disposición de la justicia para las diligencias correspondientes. La PNP continúa las pesquisas para desarticular completamente la estructura de “La Guerrillera Nueva Generación” en la capital.