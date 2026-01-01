La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó un amplio operativo de limpieza en el Cercado de Lima durante las primeras horas del 1 de enero de 2026. Tras la jornada de saneamiento se logró retirar más de 850 toneladas de residuos sólidos acumulados durante las celebraciones de Año Nuevo.

El trabajo fue coordinado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, que movilizó a cientos de trabajadores municipales desde la madrugada para atender las principales vías y zonas comerciales del centro capitalino.

El subgerente de Limpieza Pública, Héctor Salvatierra, informó que el despliegue incluyó labores de barrido, lavado de veredas, recolección de desechos y eliminación de focos de quema de residuos, registrados en diferentes puntos de la ciudad.

“Lo que estamos haciendo es repasar para dejar las calles de Lima y, especialmente, las zonas más concurridas, en perfecto estado de limpieza y orden”, indicó Salvatierra

Zonas más afectadas

La jornada de limpieza se concentró en áreas con alta acumulación de residuos como Barrios Altos, Mirones Bajo, Santa Beatriz, Chacra Ríos y Cipreses. Según el informe técnico, en cada uno de estos sectores se recogieron entre 100 y 200 toneladas de desechos. En el Centro Histórico, la cifra superó las 150 toneladas.

Además, los equipos municipales extinguieron más de 60 puntos de quema de desechos, entre los que se encontraban muñecos, colchones y basura doméstica, identificados en zonas como Manzanilla, Ayllón, Aviación, Grau y Monserrat. Las autoridades recalcaron que estas prácticas están prohibidas y pueden generar multas mayores a S/ 440.

Con estas acciones, la Municipalidad de Lima busca devolver la normalidad y limpieza a las principales avenidas y espacios públicos de la ciudad. La autoridad reiteró su llamado a la ciudadanía a no abandonar basura en las calles, a evitar quemar residuos y a participar de las campañas de reciclaje implementadas por el municipio.

“Queremos una Lima limpia y ordenada desde el primer día del año. Ese es nuestro compromiso con los vecinos y visitantes”, enfatizó Salvatierra.