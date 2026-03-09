Un incendio de grandes proporciones ocurrió durante la madrugada de este lunes en el Cercado de Lima. Personal de las unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron a la cuadra 9 del jirón Áncash para controlar las llamas que consumieron una quinta multifamiliar y se extendieron rápidamente.

El fuego impactó un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados con construcciones antiguas. Estas edificaciones combinaban materiales nobles en la base y elementos prefabricados en los pisos superiores de dos niveles.

La emergencia demandó esfuerzos simultáneos en tres accesos diferentes. Los bomberos operaron desde los jirones Áncash, Jauja y Huanta para contener la propagación hacia otras propiedades cercanas.

Pese a la rápida atención de la emergencia, varias familias residentes quedaron desprovistas de sus bienes personales. El avance inesperado del incendio impidió que pudieran rescatar objetos valiosos a tiempo.

Juan Mendoza, vicecomandante de Lima Centro, ofreció detalles sobre la magnitud del evento en el lugar. Él describió las características de las estructuras afectadas y el esquema de respuesta implementado.

“Vivienda, reciclaje de uno y dos niveles, construcciones antiguas, por supuesto, que ha tenido tres frentes, jirón Áncash, jirón Jauja, y jirón Huanta. Esa es la primera información que tenemos. No tenemos el número exacto de viviendas (afectadas), eso ya lo va a determinar la municipalidad con su área de Gestión de riesgos, que son los que van a levantar el censo de las familias afectadas. No tenemos reportados heridos hasta el momento y esperemos que tampoco haya”, relató Mendoza durante su intervención.

El incendio pudo ser controlado en su totalidad , pero sigue siendo monitoreado por efectivos para evitar cualquier reavivamiento. Al menos 15 unidades especializadas participaron en la operación de contención. Entre ellas destacaron ocho vehículos contra incendios, una escala telescópica, una ambulancia y camiones cisterna que aseguraron el suministro hídrico continuo.

Las autoridades implementaron un corte temporal del suministro eléctrico en el área. Esta medida buscó prevenir riesgos adicionales mientras se realizaban las maniobras de extinción.

Hasta el momento no se registran personas damnificadas por lesiones o inhalación de humo. El desalojo previo contribuyó a este resultado favorable en medio de la confusión inicial.

La Policía Nacional inició las indagaciones para esclarecer el origen del siniestro. Expertos elaborarán un informe detallado que cuantifique las pérdidas y evalúe las causas probables.