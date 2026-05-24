César Pérez Barriga, tiene un mes como alcalde del Callao y sabe que tiene que dejar huella. Por ello, una de las metas que tiene es reducir el alto índice de criminalidad que rodea su provincia y, ante ello, presentó una iniciativa legislativa para modificar y reorganizar los centros juveniles de rehabilitación. Indicó que en estos lugares delincuentes mayores están formando a jóvenes sicarios.

¿Explíquenos sobre esta iniciativa?

Hemos presentado ante el Concejo Municipal Provincial una iniciativa legislativa para aprobar la modificación de algunos artículos del Código del Niño y del Adolescente. Lamentablemente, entre adolescentes de 12 a 14 años, cuando cometen un ilícito penal, no se puede actuar de manera efectiva para sancionarlos, corregir su conducta y resocializarlos. En ese sentido, se han registrado diversos actos en Trujillo, Lima Norte y Callao, donde se evidencian casos de sicariato. Como ejemplo, el alias “Juanjo de los Calacos”, quien, siendo menor de edad, habría asesinado de 12 balazos a un comerciante en Sáenz Peña, y el juez lo dejó en libertad pese a la gravedad del hecho.

¿Cómo bajar el sicariato juvenil en su distrito?

También se han reportado hechos vinculados a remanentes de organizaciones criminales como “Los Al Qaeda de la Siberia”, que realizan asaltos a grifos y crímenes por encargo. Por ello, se propone la creación, en un plazo de 90 días, de centros juveniles donde estos adolescentes puedan recibir atención psicológica, formación en carpintería, electricidad y capacitación tecnológica, con el fin de evitar que sean captados por la delincuencia por sumas mínimas de dinero, que van entre 100 y 200 soles.

¿Con Maranguita no basta?

No. Hemos planteado que los mayores de edad que cumplen condena en centros juveniles, como Maranguita, sean trasladados a penales, ya que muchos permanecen allí incluso a los 25 o 26 años, lo que termina convirtiendo estos espacios en escuelas del delito. Se vuelven sus profesores en el crimen. Ya hemos conversado con el congresista Rospigliosi, quien ha aceptado poner este tema en agenda en los próximos plenos del Congreso para su evaluación y posible aprobación a nivel nacional.

Se vienen nuevas autoridades, ¿qué pasará si no se agenda?

Confiamos en que el trámite avance; de lo contrario, se evaluarán nuevas medidas. Sin embargo, confiamos que puedan luz verde a esta iniciativa. Nosotros estamos pidiendo que el Ministerio de Justicia pueda generar centros juveniles de reclusión donde puedan resocializarlos, porque el fin supremo de los centros penitenciarios es la resocialización del individuo. El Estado tiene que intervenir porque no podemos permitir que bandas organizadas puedan utilizar a nuestros niños y jóvenes para crímenes.

Otro de los problemas es el sicariato contra transportistas, ¿cómo solucionar esto?

Hemos puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú las 740 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y reconocimiento de placas de la municipalidad, para facilitar la identificación y captura de delincuentes.

Cambiando de tema, el tráfico también es otro grave problema, ¿qué planes para frenar esto?

Hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se agilice la ejecución de las líneas 2 y 3 del metro, especialmente en el Callao, y que se habiliten los paraderos correspondientes, ya que el retraso en las obras y las modificaciones contractuales han generado caos vehicular, sin que se observen avances significativos. Es una ejecución perezosa, ya que al inicio nos ‘vendieron’ esta obra con maquinarias nunca antes vista y solo usan maquinaria básica como la tuneladora.

Tras sumir por Pedro Spadaro, ¿cuál es su compromiso?

Asumo esta responsabilidad con la convicción que el Callao no puede detenerse. Vamos a seguir trabajando para culminar las obras que están en marcha, como la culminación del Parque Zonal Pachacútec, la mejora integral de las avenidas Acceso A, Topógrafos y Arquitectos, así como la ejecución del bulevar de la Cultura, obras orientadas a mejorar la calidad de vida de miles de familias chalacas.