Este domingo los ciudadanos colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. La contienda enfrentará a Abelardo De la Espriella, de tendencia ultraderechista, e Iván Cepeda, vinculado a la izquierda política. La elección se desarrolla luego de una campaña marcada por alta polarización y fuertes cruces en el debate público.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para participar en estas elecciones dentro del territorio colombiano y en el exterior. La votación en el extranjero comenzó el 15 de junio y se extiende hasta el día de la jornada principal.

La distribución del electorado incluye una mayoría femenina con más de 21 millones de votantes, mientras que los hombres superan los 20 millones. El sistema electoral contempla más de 122 mil mesas instaladas en miles de puestos de votación en todo el país.

¡Elecciones en Colombia! 🇨🇴 Todo listo para la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo 21 de junio. Autoridades electorales confirmaron la instalación de más de 120 mil mesas de votación en todo el territorio nacional



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Resultados de la primera vuelta

En la primera vuelta realizada el 31 de mayo se registró una participación del 57,88 por ciento del electorado. En esa etapa, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos y Cepeda alcanzó 9,7 millones.

Estos resultados dejaron a ambos candidatos en una competencia cerrada para la definición final. La diferencia reducida ha mantenido el escenario electoral con alta expectativa.

Los estudios de intención de voto difundidos antes de la segunda vuelta ubican a De la Espriella con ventaja sobre su contrincante. Las cifras de distintas encuestadoras lo sitúan entre el 48,6 y el 50,9 por ciento.

En el caso de Iván Cepeda, los sondeos lo colocan entre el 43,1 y el 44,7 por ciento. Estos márgenes reflejan una contienda ajustada a pocas horas de la votación.

¿Qué dijeron los candidatos antes de la segunda vuelta?

El candidato Iván Cepeda llamó a sus seguidores a movilizarse y participar activamente en la jornada electoral. En una reunión con medios alternativos y comunitarios señaló la importancia del cuidado del voto y la participación ciudadana en el proceso.

En ese contexto, Cepeda indicó que el objetivo político de su sector es continuar con un proyecto de gobierno progresista. Su mensaje estuvo centrado en la organización electoral y la vigilancia del conteo de votos.

Por su parte, Abelardo De la Espriella exhortó a sus simpatizantes a acudir temprano a las urnas y participar en familia. También pidió no confiarse de las encuestas y mantener la movilización hasta el cierre de la jornada.

El Gobierno ha dispuesto un amplio operativo de seguridad en todo el territorio nacional para la jornada de votación. El despliegue incluye a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Las autoridades han informado que existen evaluaciones de inteligencia sobre posibles incidentes tras la difusión de resultados. El objetivo del operativo es prevenir alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo del proceso electoral en todo el país.