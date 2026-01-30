Un cambista de la tercera edad resultó gravemente herido tras un violento asalto a mano armada en el jirón Los Naranjos, en Chaclacayo, donde delincuentes a bordo de una motocicleta lo persiguieron hasta un local comercial y lo arrojaron por las escaleras durante el robo.

El adulto mayor trabajaba en la zona cercana al Mercado y al percatarse que los asaltantes lo estan siguiendo ingresó a un establecimiento para resguardarse. Sin embargo, uno de los asaltantes descendió del vehículo y llegó hasta el local para apuntarle directamente con una pistola y exigirle la bolsa con el dinero recaudado.

La víctima intentó poner resistencia y durante el forcejeo perdió el equilibrio, cayendo por las escaleras del establecimiento. Mientras tanto, el ladrón huyó con la bolsa de dinero, junto a su cómplice por las calles de Chaclacayo.

Cambistas denuncian inseguridad constante

Comerciantes informales que trabajan como cambistas en el jirón Los Naranjos coinciden en que los robos se han vuelto frecuentes en esta zona de alta circulación comercial.

“Trabajamos con miedo permanente, nunca sabemos cuándo nos van a atacar”, manifestaron varios de ellos a las autoridades.

Los vecinos del área también reportan que los asaltos ocurren con regularidad, especialmente durante el día cuando hay mayor movimiento de personas y dinero circulando. Por ello, exigen a la Policía Nacional y a la Municipalidad de Chaclacayo implementar patrullajes permanentes y mayor presencia policial en el sector.

Policía Nacional interviene la escena

Personal de la comisaría de Chaclacayo acude rápidamente al lugar tras recibir el alerta del robo violento. Los agentes realizan el inspección ocular del local comercial, recogen evidencias del forcejeo y las huellas dejadas por los delincuentes, además de entrevistar a testigos presenciales del asalto.

Hasta el momento, se desconoce el monto exacto del dinero robado, aunque fuentes policiales estiman que podría tratarse de una suma significativa considerando la actividad del cambista en esa zona comercial concurrida. La víctima permanece grave y bajo atención médica.

La División de Investigación Criminal (Divincri) ya trabaja en la identificación de los motochorros a través del análisis de cámaras de seguridad cercanas y el rastreo de la motocicleta utilizada en la fuga. Mientras tanto, la comunidad de Chaclacayo clama por medidas de seguridad más efectivas para proteger a trabajadores informales que representan un pilar económico del distrito.