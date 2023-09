Una mujer, conocida como Yumiko Ramírez, decidió demoler la vivienda que había construido previamente con su expareja en el terreno de su exsuegro en la ciudad de Chancay.

La madre de familia explicó que tomó la decisión de derribar la casa de tres pisos debido a que había invertido todos los ahorros de sus padres en su construcción, y el abuelo paterno de sus hijos, Pablo Honorato Vega, había solicitado su desalojo a través del Poder Judicial.

Además, detalló que ella y su expareja, Ricardo Vega, tienen cuatro hijos y que él los abandonó hace más de siete años. Incluso, afirmó contar con documentos firmados por Vega en los que reconoce haber abandonado el hogar.

“Nos desalojan porque el señor a mí me está pidiendo el terreno, quiere que se lo entregue, mas no la edificación porque eso yo lo he hecho”, señaló la mujer a los medios locales.

Casa destruida a combazos.