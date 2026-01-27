Un joven de 20 años fue detenido en Chancay acusado de asesinar a golpes a su madre de 63 años, tras mantenerla secuestrada durante horas en la vivienda que compartían en el centro de Peralvillo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú arrestaron la mañana del 26 de enero a Jeremy Fernando Ferrer Mori como principal sospechoso del crimen. La víctima, identificada como Sabina Ferrer Mori, fue encontrada sin vida en su dormitorio con evidentes señales de golpes y cortes en el cuerpo.

Los vecinos de la zona confirmaron que dieron alerta a los serenos y autoridades tras escuchar fuertes gritos provenientes del interior del inmueble. El cadáver de la mujer, quien se dedicaba a la venta ambulatoria de caldo de gallina, fue encontrado envuelto en colchas por la Policía Nacional.

Joven tenía antecedentes

Las autoridades trasladaron al joven sospechoso a la comisaría de Chancay para las diligencias legales correspondientes. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión. La Policía reveló que el detenido presenta antecedentes por agresión, fraude informático y otros delitos.

Los familiares confirmaron que el joven padecía problemas de conducta y adicción. Una vecina expresó su indignación por el caso, destacando que Sabina siempre fue una madre dedicada.

“A pesar de todos los errores de su hijo, ella lo ha apoyado toda la vida y eso es lo que a mí me indigna. Lo que le ha pasado no se merece esto”, manifestó una residente de la zona ante la prensa local.

La Policía continúa realizando pericias en el hogar donde ocurrió el crimen para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento de la mujer. Se espera que en las próximas horas el detenido sea puesto a disposición de las autoridades judiciales para su procesamiento. El caso ha generado conmoción e indignación en la comunidad de Peralvillo.