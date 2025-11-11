Un nuevo hecho de violencia se registró en el Callao durante el estado de emergencia, luego de que un chofer de combi fuera asesinado en la intersección de la avenida Comandante Pérez Salmón con el pasaje Villegas.

De acuerdo con información policial brindada a RPP, un hombre se hizo pasar por pasajero y pidió subir a la unidad, lo que llevó al conductor a detener el vehículo.

En ese momento, un segundo implicado se aproximó, abrió la puerta de la combi y efectuó varios disparos contra el chofer, para luego escapar junto a su acompañante.

La principal línea apunta a un presunto caso de extorsión contra transportistas que cubren la ruta entre el Cercado de Lima y el Callao, aunque tampoco se descarta un ajuste de cuentas.