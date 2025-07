Varios heridos del trágico accidente entre una cúster y un bus del Metropolitano, ocurrido ayer 30 de julio en la av. Alfonso Ugarte, se encuentran internados en el Hospital Arzobispo Loayza.

El doctor Gonzalo Jara, asesor de la Dirección General del Hospital Loayza, señaló que nueve heridos fueron trasladados a dicho centro de salud tras el choque, de los cuales siete fueron dados de alta.

Las dos personas que están hospitalizadas son el chofer del Metropolitano y el cobrador de la cúster. Ambos están estables pero aún tienen que permacer bajo observación, así lo señaló el médico.

“El cobrador de la combi tiene una fractura del miembro inferior que será vista por los traumatólogos. (...) El conductor (del Metropolitano) está estable. Por precaución, lo vamos a dejar en hospitalización, en observación, para paliar el dolor, para mejorar el caso con los analgésicos correspondiente, (pero) sobre todo para observación correspondiente”, declaró Jara a RPP.

Chofer del Metropolitano que sufrió accidente estaba a un día de jubilarse

La hermana del conductor del bus del Metropolitano denunció que, a pesar de su estado de salud de Percy Centeno, estarían intentando darle de alta del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Además, reveló que el accidente en la avenida Alfonso Ugarte ocurrió un día antes de que el chofer iba a jubilarse.

El accidente ocurrido el 30 de julio en la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima, entre un bus del “Anconero” y una unidad del Metropolitano, dejó tres fallecidos y 17 heridos.

Lily, hermana de Percy Centeno, expresó su preocupación ante la intención del personal médico del Hospital Loayza de darle de alta, a pesar de que su estado de salud sigue siendo inestable. Según relató, su hermano aún presenta fuertes dolores corporales, mareos y no puede sentarse por sí solo debido a las secuelas del accidente.

“Mi hermano todavía no está bien al 100% porque está con mareos, náuseas, no se puede sentar bien. (...) No resiste su cuerpo, está todo adolorido y eso estoy muy angustiada“, declaró a Exitosa.

Asimismo, la mujer indicó que Centeno debería estar bajo monitoreo constante, ya que presenta dolores en el omóplato.

El conductor de 59 años, llevaba 10 años de servicio en la empresa y tenía previsto jubilarse el 31 de julio, tan solo un día después del trágico accidente.

“Hoy era su último día de trabajo en el Metropolitano y ayer, por desgracia, le sucede ese accidente por el otro conductor (del Anconero)”, sostuvo.

La mujer reiteró su angustia y pidió que su hermano permanezca hospitalizado, ya que “aún se encuentra convaleciente” y requiere la realización de más exámenes médicos para evaluar completamente su estado de salud.

“Si lo saco y se me desmaya, ¿qué puedo hacer? (...) (A las autoridades) Vean este caso, ayúdenme porque yo no sé qué hacer cuando por a o b que se me desmaye mi hermano a dónde lo llevo. (...) Quiero que aquí en el Loayza traten de retenerlo una semana más o tres días para ver los resultados y él salga bien como debe de ser“, añadió.