Un reciente incidente ocurrido en Chorrillos puso en evidencia la importancia de respetar el paso de los vehículos de emergencia. Un camión del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar chocar contra un automóvil que se interpuso en su camino cuando acudía a atender una emergencia. El hecho no dejó víctimas, pero generó una advertencia a los conductores.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito, los vehículos de emergencia tienen preferencia de paso cuando utilizan señales audibles y visibles. Los conductores deben detenerse o disminuir la velocidad y ubicarse en el carril derecho para permitir su desplazamiento .

El incumplimiento de esta norma puede ser sancionado con una multa equivalente al 12% de la UIT, es decir, S/ 660.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Plaza Lima Sur, una zona de alta afluencia de personas. Al respecto, el jefe de la Comandancia Departamental Lima Sur, brigadier mayor Jaime Palacios, destacó en América Noticias, que la preparación técnica del conductor del camión fue clave para mantener el control de la unidad de 35 toneladas y evitar un accidente mayor.

Señaló que este tipo de situaciones se repite con frecuencia debido a la imprudencia de algunos conductores que invaden carriles exclusivos o no ceden el paso a los vehículos de emergencia.

Asimismo, indicó que hasta el momento no se ha logrado identificar la placa del automóvil que ocasionó el riesgo de colisión.

Camión de bomberos evitó choque

Como se recuerda un camión de bomberos evitó un choque frontal cuando circulaba por el carril exclusivo del Metropolitano en Chorrillos, luego de que un automóvil particular invadiera su camino realizando un giro prohibido en la avenida Paseo de la República.

El hecho ocurrió el 21 de febrero y fue captado por cámaras de seguridad municipales y por el sistema de videovigilancia del propio vehículo de emergencia. La rápida maniobra del conductor del camión permitió esquivar el automóvil y evitar un accidente mayor.

Tras la evasión, la unidad bomberil salió momentáneamente del carril exclusivo y se reincorporó metros más adelante para continuar su recorrido hacia la emergencia, sin que se registraran heridos ni daños materiales.