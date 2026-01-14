Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles 14 de enero en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente Brisas de Villa, en el distrito de Villa El Salvador. El choque múltiple dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y ocho heridas, según información preliminar de las autoridades.

Según informó RPP, el hecho ocurrió minutos antes de las 4:00 a. m., cuando un camión que transportaba pollos realizó una maniobra brusca, perdió el control e impactó contra otras unidades que se encontraban en plena vía.

Maniobra brusca

De acuerdo con testigos, el conductor del camión no habría advertido los conos de seguridad colocados para permitir trabajos de limpieza en la carretera. Al frenar de forma intempestiva y girar súbitamente el timón, el vehículo terminó chocando contra dos unidades que prestaban servicio en la zona.

Pese a estas versiones iniciales, las causas exactas del accidente serán determinadas por las investigaciones que realizarán las autoridades competentes.

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia, según el reporte oficial difundido por la institución. Los heridos, entre ellos trabajadores de limpieza pública, fueron trasladados a hospitales cercanos con pronóstico reservado.

Mira también: Ministerio de Trabajo anuncia medidas para trabajadores por paro de transportistas de este 14 de enero

Víctimas eran trabajadores de Emape

Mediante un comunicado, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, entidad adscrita a la Municipalidad de Lima, confirmó que las víctimas mortales y los heridos son trabajadores de la institución.

“Al promediar las cuatro de la madrugada se produjo un grave accidente de tránsito contra dos unidades de Emape que prestaban servicio de limpieza a la altura del km 17 de la Panamericana Sur, dejando como consecuencia dos fallecidos y ocho heridos”, señaló la entidad.

Emape indicó además que la vía contaba con señalización preventiva y expresó sus condolencias a las familias, garantizando apoyo y acompañamiento a los deudos y heridos.

Tránsito restringido

Al cierre de este informe, el tránsito vehicular en la Panamericana Sur, en el sentido norte-sur, permanece restringido debido a las labores de emergencia e investigación. Las autoridades recomendaron a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternas.