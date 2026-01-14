Frente al paro anunciado por un sector de transportistas para este miércoles 14 de enero, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) instó a los empleadores a aplicar medidas laborales flexibles a fin de evitar afectaciones a los trabajadores que podrían tener problemas para llegar a sus centros de trabajo.

Mediante un comunicado, la entidad recomendó dar prioridad al teletrabajo como alternativa para proteger la integridad de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley de Teletrabajo, y su reglamento.

Asimismo, el MTPE exhortó a los empleadores a conceder una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso a los trabajadores que se vean afectados por la escasez de transporte público.

El ministerio también recomendó implementar medidas de flexibilidad que permitan compensar las tardanzas derivadas de las dificultades de traslado, considerando la situación particular de cada trabajador y asegurando su acceso para cumplir con sus funciones.

En cuanto al retraso en el horario de ingreso, el MTPE señaló que este podrá ser compensado posteriormente, de acuerdo con lo que acuerden empleadores y trabajadores.

De no alcanzarse un acuerdo, la forma de compensación quedará a criterio del empleador.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo enfatizó que, en ningún caso, el tiempo de retraso deberá calificarse como tardanza injustificada ni generar la aplicación de sanciones disciplinarias.