Un nuevo crimen se registró en el distrito de Chorrillos la noche del viernes 3 de julio, cuando un hombre fue atacado a balazos mientras permanecía dentro de su automóvil estacionado en plena vía pública. La víctima fue identificada como Javier Adrián Moreno Rodríguez, quien perdió la vida tras el ataque ocurrido frente a un local de multiservicios, en el sector 13 de Octubre, cerca de la zona conocida como “Canchita Negra”.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el hecho se produjo alrededor de las 6:00 de la tarde en el kilómetro correspondiente al sector mencionado. La Policía Nacional se desplegó rapidamente hasta la zona para acordonarla e iniciar las diligencias.





¿Cómo ocurrió el crimen?

Las primeras investigaciones señalan que la víctima permanecía dentro de su vehículo cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos descendió o se acercó al automóvil y abrió fuego en repetidas ocasiones antes de escapar junto a su cómplice por la avenida Juan Bautista.

Moreno Rodríguez recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar producto del ataque. Los responsables lograron huir antes de la llegada de los efectivos policiales, por lo que se inició un operativo para tratar de ubicarlos.

Los disparos también alcanzaron a unidades que se encontraban estacionadas cerca de la escena del crimen. Entre ellas figura un taxi con placa B5N-564, que recibió impactos de bala mientras permanecía al costado del vehículo de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la comisaría de Mateo Pumacahua, cuyos agentes realizaron las primeras diligencias en el lugar del ataque. De manera preliminar, la Policía maneja como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque precisó que ninguna línea de investigación ha sido descartada.

Como parte del trabajo para esclarecer el caso, los efectivos revisarán las cámaras de seguridad instaladas en el local de multiservicios y en los establecimientos cercanos.