Un grupo de cinco delincuentes armados intentó robar una camioneta perteneciente al partido Alianza para el Progreso (APP) en un grifo ubicado en la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió cuando el conductor acudió al establecimiento para inflar una llanta.

Según la información proporcionada por Christian Romero, abogado de APP, el conductor había dejado previamente a un grupo de militantes y se dirigió a la estación de servicio para revisar el vehículo. En ese momento, los asaltantes lo interceptaron y lo encañonaron con la intención de llevarse la unidad.

Chofer armado repele asalto y captura a delincuente durante ataque a camioneta de APP en Chorrillos. (Foto: Captura/América Noticias)

Chofer repelió el ataque

Romero relató a RPP que los delincuentes abordaron la camioneta al ver al chofer retornar al vehículo.

“En un determinado punto, se ha acercado a un grifo a inflar una llanta y, posterior a inflar una llanta, se sube al vehículo y es ahí donde lo abordan un promedio de cinco delincuentes armados”, explicó el abogado.

Sin embargo, los sujetos no contaban con que el conductor portaba su arma de reglamento, con la cual logró repeler el ataque y frustrar el robo. Tras la reacción del chofer, los delincuentes huyeron del lugar.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han reportado heridos. El partido APP informó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad de sus equipos de campaña.