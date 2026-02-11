En Chorrillos, un delincuente motorizado, vestido como repartidor, prendió fuego a una combi que estaba estacionada en plena avenida Perú.

El accionar del sujeto fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Según las imágenes a las que RPP tuvo acceso, se observa al delincuente acercarse a la combi antes de descender del vehículo.

Posteriormente, el criminal arroja un artefacto incendiario dentro de la combi, que en segundos queda envuelta en llamas. Seguidamente, huye rápidamente con rumbo desconocido.

Alertados por el incendio, los vecinos retiraron los vehículos estacionados para evitar que fueran alcanzados por las llamas.

En conversación con RPP, el propietario del vehículo —cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad— expresó su consternación y sorpresa, asegurando que no había recibido amenazas ni antes ni después del ataque.

Según relató, la combi se utiliza para diligencias personales y no para transporte público. Indicó que este ataque le ocasionaría una pérdida aproximada de 10 000 soles.

El propietario de la combi informó que este miércoles por la mañana se dirigirá a la comisaría del sector para presentar la denuncia por lo sucedido.