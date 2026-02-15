El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, anunció que se evaluará un nuevo cierre de la playa Agua Dulce si continúan las conductas irresponsables de bañistas que arrojan o entierran residuos en la arena.

La medida busca frenar el deterioro ambiental y los riesgos para la salud y seguridad de los visitantes.

El último cierre temporal, realizado este domingo 15, permitió ejecutar labores intensivas de limpieza y fiscalización con apoyo de la Policía Nacional del Perú y el Ejército. Según la comuna, la playa amanecerá limpia en toda su extensión de un kilómetro y medio, luego de que en semanas previas se retiraran en promedio 20 toneladas de basura tras cada fin de semana.

El municipio informó que reforzará los controles en los accesos, incluyendo el decomiso de alimentos, y mantendrá acciones de limpieza y fumigación con productos que no afectan a la fauna marina. La intervención responde al incremento sostenido de contaminación registrado desde diciembre, pese a campañas de sensibilización.

Entre los residuos hallados figuran pañales, restos de comida, plásticos y objetos punzocortantes, muchos de los cuales son arrastrados al mar con la marea, situación advertida por la Dirección General de Salud Ambiental.

El alcalde exhortó a los veraneantes a asumir una conducta responsable y anunció que la playa será reabierta a las 11:00 p. m. tras culminar las labores de salubridad.