El Cuerpo General de Bomberos logró extinguir un voraz incendio que consumió una chatarrería en la urbanización Villa Nicolasa, distrito de Chorrillos, durante la noche del domingo 28 de diciembre. El operativo de emergencia demandó el despliegue de 20 unidades bomberiles y mantuvo en vilo a los residentes del sector por más de cuatro horas.​

Las llamas comenzaron poco después de las 11:30 p.m. en un establecimiento de la calle San Isidro dedicado al almacenamiento de chatarra y materiales reciclables. La acumulación de elementos inflamables dentro del predio provocó que el fuego adquiriera proporciones alarmantes en pocos minutos, forzando a los bomberos a declarar la emergencia como código 3, la clasificación reservada para siniestros de mayor complejidad.​

Los equipos de rescate trabajaron intensamente usando sistemas de escalamiento y líneas de agua para sofocar tanto las llamas activas como los focos residuales que permanecían encendidos entre los escombros metálicos. Por su parte, el COEN activó su protocolo de comunicaciones de riesgo, emitiendo boletines informativos constantes mientras las cuadrillas bomberiles ejecutaban las maniobras de control. El perímetro fue cerrado completamente para resguardar la integridad de transeúntes y facilitar el trabajo de los equipos especializados.​

El establecimiento afectado se ubica en un área mixta donde se encuentran bodegas de mercancías y estacionamientos de vehículos de transporte masivo. La proximidad de autobuses y combis estacionadas incrementó el nivel de alerta, dado que un eventual contagio del fuego hacia estas unidades habría generado explosiones y daños catastróficos. El calor extremo alcanzó una construcción vecina de uso habitacional, provocando el estallido de ventanas y comprometiendo la estructura del tejado.​

La emergencia obligó a familias enteras a retirarse de sus domicilios al percibir la intensa columna de humo que penetraba en sus hogares, mientras que decenas de vecinos se congregaron en las inmediaciones para presenciar el desarrollo del siniestro. Los testimonios recogidos describen escenas de tensión cuando las ventanas comenzaron a reventar producto de la alta temperatura generada por el incendio.​

Vecinos exigen clausura del local

La comunidad de Villa Nicolasa viene manifestando su descontento desde hace tiempo con la permanencia de este negocio en la zona residencial. Los pobladores aseguran haber registrado al menos otro evento similar en el mismo local, lo que ha motivado peticiones formales para su clausura definitiva. Las quejas no solo se centran en el peligro de combustión, sino también en las condiciones insalubres que genera el depósito de chatarra, incluyendo proliferación de roedores y otros vectores que comprometen la salubridad del vecindario.​

Aunque el fuego quedó completamente sofocado, las brigadas bomberiles permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento para garantizar que no resurjan puntos calientes. Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni fallecidas producto del incidente, que quedó registrado como uno de los eventos de mayor magnitud atendidos durante el fin de semana en la capital peruana.