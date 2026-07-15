Un estudiante de 13 años resultó herido tras recibir el impacto de un proyectil mientras participaba en un ensayo de la banda de música de su colegio en Chorrillos. De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el adolescente fue trasladado al Hospital Rebagliati, donde permanece internado en el área de emergencias pediátricas y será sometido a una intervención para retirar el objeto.

Los exámenes médicos determinaron que el proyectil quedó alojado entre la piel y el músculo, sin llegar a comprometer el cráneo. El menor llegó consciente al establecimiento de salud y continúa bajo observación con tratamiento de antibióticos y antiinflamatorios.

¿Qué detectaron en las investigaciones?

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar de dónde provino el objeto que impactó al estudiante durante la práctica escolar. Entre las hipótesis se evalúa que podría tratarse de una bala perdida o de un proyectil proveniente de un campo de tiro cercano, aunque esto deberá ser confirmado con los peritajes correspondientes.

La madre del adolescente contó que el colegio se comunicó con ella para informarle que su hijo había sufrido un golpe en la cabeza durante el ensayo. Al llegar al lugar, los docentes le indicaron que se trataba de un proyectil y trasladaron al menor al hospital junto al director y un profesor de música.

La familiar explicó que el estudiante sintió inicialmente un golpe mientras participaba en la actividad y luego notó una protuberancia en la zona afectada. Según su relato, el adolescente también mencionó que escuchó ruidos similares a disparos provenientes de los alrededores.

“Mi hijo me dice que él sintió como si fuera un golpe de cocacho en la cabeza. Él se fue a mojar en la cabeza y sintió un bultito”, señaló la madre del menor en Latina.

La Policía acudió al hospital para registrar el caso y continuar con las investigaciones. Los agentes indicaron que será necesario retirar el proyectil para realizar los análisis que permitan determinar su procedencia.

La madre del estudiante señaló que esperaba una intervención médica debido a que el objeto permanecía alojado en la cabeza de su hijo. También indicó que inicialmente no contaban con una fecha definida para la operación.

“Me dicen que necesitan el proyectil para poder hacer lo demás”, manifestó la familiar.

Posteriormente, el Hospital Rebagliati informó que el adolescente sería intervenido quirúrgicamente para retirar el proyectil. La institución confirmó que el paciente se mantiene estable mientras continúa la atención médica.

La Defensoría del Pueblo comunicó que realizará seguimiento al caso para supervisar la atención del menor y las acciones que adopten las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.