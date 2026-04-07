Un joven motociclista falleció tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Alameda Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. El accidente ocurrió en la cuadra 3 de la vía, en un tramo de la carretera con alto flujo vehicular.

Según el reporte de la Policía Nacional, el hecho se registró la tarde del lunes 6 de abril, cerca de las 5:30 p.m. La víctima fue identificada por sus familiares como Roberto Melgar, de 22 años.

El joven circulaba en su motocicleta por la avenida Alameda Los Horizontes en dirección a la avenida San Lorenzo cuando el vehículo menor invadió su carril. El conductor del auto rojo, que estaba estacionado en la vereda, avanzó hacia la calzada y lo obligó a desviarse para evitar una colisión frontal.

Testigo detalla como ocurrió el accidente

Según reveló una testigo, el motociclista buscó salirse del camino del automóvil para no chocar con él. En ese mismo instante, un bus amarillo de transporte público que se desplazaba por la vía lo embistió, con el resultado fatal de la víctima.

La mujer que presenció el accidente describió que el auto rojo estaba detenido en la vereda y luego cruzó la calzada, entrando en el carril por el que avanzaba el motorizado.

“Que el auto rojo está estacionado en, bueno, en la en la vereda abajo y se nota que el chico en la motocicleta va directo en su carril. El auto rojo invade su carril para meterse, para salir de lo que estaba estacionado; y, por no embestirlo al auto rojo va a un costado. Viene el carro, el bus amarillo, y lo embiste”, manifestó la testigo.

Tras el impacto, los gritos de los vecinos alertaron a otras personas que se encontraban en el lugar. La víctima quedó tendida en la vía, lo que generó un fuerte congestionamiento en el tramo de la avenida.

El Cuerpo de Bomberos acudió a la zona para atender la emergencia y constatar el fallecimiento del motociclista. Los efectivos procedieron a asegurar el área de la colisión y brindaron protección a quienes se acercaron a observar lo ocurrido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron poco después y establecieron un perímetro en la altura de la cuadra 3 de la avenida Alameda Los Horizontes. El personal policial impidió que el tránsito se acercara al punto exacto del accidente para permitir el trabajo de los peritos.

Peritos de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito se encargaron de recoger huellas, líneas de frenado y otros indicios relacionados con el choque. El Ministerio Público también se hizo presente para coordinar la recolección de evidencias y el levantamiento de la escena.

Al término de las primeras pericias, el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver del motociclista. El cuerpo de Roberto Melgar fue trasladado a la Morgue Central de Lima, en el marco de las diligencias de investigación.

La madre del joven, Consuelo Mirabal, se presentó en el lugar tras conocer la noticia de la muerte de su hijo. En diálogo con vecinos, pidió que se compartan los registros de las cámaras de seguridad que pudieron haber captado el momento exacto del accidente.

La familia espera que esos videos ayuden a esclarecer las responsabilidades en el caso y a establecer si el bus o el auto rojo violaron normas de tránsito. La Policía Nacional y el Ministerio Público continuarán con las investigaciones para determinar qué vehículos actuaron fuera de sus carriles y en qué condiciones se produjo el hecho.