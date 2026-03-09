Una extensa fila de mototaxistas colapsa la cuadra 6 de la avenida Guardia Civil en el distrito de Chorrillos, Lima, donde los conductores llevan hasta tres horas esperando recarga de combustible. El grifo local agotó su abastecimiento desde las 10 de la mañana, dejando inmovilizados a cientos de trabajadores informales que dependen de sus unidades para generar ingresos diarios.

Según el reporte de RPP, la cola se extiende desde el cruce con avenida El Sol hasta la avenida Los Faisanes, bloqueando completamente el tránsito vehicular en la zona. Los mototaxistas permanecen varados a pesar de anuncios sobre un nuevo cargamento de gasolina que aún no llega al establecimiento comercial.

Los trabajadores del sector de transporte relataron que la cola inició desde las 6 am, sin embargo hasta el medio día de este lunes permanece estancada. Por ello, manifestaron que tras la larga espera sus jornadas laborales se han visto perjudicadas, limitando así la posibilidad de generar ingresos.

Los costos de abastecimiento se han incrementado drásticamente durante la emergencia energética nacional que atraviesa el país. Los conductores denuncian que el precio pasó de 6.50 soles a 13 o 14 soles por tanque lleno, e incluso pagan hasta 20 soles por medio tanque en estas condiciones de escasez.

Esta situación se agrava por la incertidumbre sobre la normalización del suministro de gas natural vehicular a nivel nacional. El ministro de Energía y Minas informó que la reparación del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Megantoni, Cusco, alcanza el 48% de avance, aunque se mantiene el plazo original de 14 días para la solución completa.

Los trabajadores informales claman por medidas urgentes que permitan reanudar sus actividades laborales cotidianas. La restricción de combustibles amenaza el sustento diario de familias enteras que dependen exclusivamente del transporte motorizado en la capital.