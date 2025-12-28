Un obrero de 64 años perdió la vida tras quedar aplastado por un muro mientras realizaba trabajos de demolición en una vivienda en construcción ubicada en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima.

Según informó América Noticias, el accidente se produjo en el primer piso de un inmueble situado en la calle Víctor Humareda, cuando Teófilo Enciso Ccopa utilizaba un rotomartillo para picar una pared interior. De acuerdo con el testimonio de sus compañeros, el muro cedió repentinamente, sepultándolo de forma parcial.

Intento de rescate tras el derrumbe

Uno de los trabajadores relató que notó el accidente cuando el ruido del rotomartillo se detuvo de manera abrupta. Al voltear, encontró a Enciso atrapado bajo los restos del muro.

De inmediato, ocho obreros iniciaron un rescate improvisado, utilizando palos y herramientas para levantar los bloques de concreto. Lograron sacarlo con vida, pero gravemente herido.

Minutos después, mientras esperaban la llegada de una ambulancia, el trabajador perdió el conocimiento y falleció en el lugar, sin llegar a ser trasladado a un centro de salud.

Obra fue paralizada por falta de documentos

Tras el accidente, la Municipalidad de Chorrillos ordenó la paralización inmediata de la obra. La comuna informó que el proyecto no contaba con la documentación correspondiente para operar, lo que podría haber incidido en la falta de medidas de seguridad.

Las autoridades municipales iniciaron una inspección técnica del inmueble para evaluar las condiciones estructurales y determinar posibles negligencias por parte de los responsables de la construcción.

Investigación policial y acciones legales

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para establecer responsabilidades penales y administrativas en este accidente laboral. Los agentes vienen recopilando testimonios de los trabajadores y verificando si se incumplieron normas de seguridad y autorizaciones legales.

El cuerpo de Teófilo Enciso Ccopa fue trasladado a la morgue, mientras se espera el pronunciamiento del Ministerio Público sobre las acciones legales a seguir.