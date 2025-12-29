El propietario de un almacén de chatarra en Chorrillos aseguró que el incendio que destruyó su negocio la noche del domingo 28 de diciembre no fue un accidente, sino un ataque perpetrado por extorsionadores que lo venían amenazando por no pagar cupos.

El siniestro, considerado de código 3 por el Cuerpo General de Bomberos, se registró minutos antes de la medianoche en la calle San Isidro, en la zona de Villa Nicolás. La emergencia movilizó a cerca de 20 unidades de bomberos debido a la magnitud de las llamas y al alto riesgo que representaba el material almacenado en el lugar.

Según el empresario, días antes había recibido amenazas por parte de delincuentes que le exigían una suma inicial de 200 mil soles, además de pagos mensuales, como condición para dejarlo seguir operando. Al no acceder a estas exigencias, su local habría sido atacado, provocando el incendio que arrasó con gran parte de sus bienes.

“Los extorsionadores a mí me han tirado una granada al lado izquierdo y lado derecho (del almacén), yo les he visto. Yo les decía “por favor, no”, pero respondían que me debía poner en orden”, relató en Exitosa.

El fuego destruyó vehículos, estructuras y una importante cantidad de material de reciclaje, además de afectar a viviendas cercanas por el humo y el calor. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas.

Durante la madrugada, los bomberos tuvieron serias dificultades para controlar las llamas, principalmente por la escasez de agua en la zona. La presencia de cartón, papeles y balones de gas domésticos dentro del almacén incrementó el peligro, obligando a realizar labores prolongadas de enfriamiento para evitar una reactivación del fuego.

En las primeras horas del lunes también se desplegó maquinaria pesada para remover los escombros y retirar el material inflamable acumulado, como parte de las acciones para asegurar el área.

El caso ya es materia de investigación, mientras el propietario del almacén insiste en que el ataque forma parte de la ola de extorsiones que viene afectando a empresarios y comerciantes en distintos distritos de Lima.