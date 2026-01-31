Un ataque armado contra una unidad de transporte público dejó herido al conductor de una combi de la empresa Turismo San Juanito en el distrito de Chorrillos. El hecho se registró alrededor de las 11:30 a.m. de este viernes en la Asociación de Vivienda Villa Nicolasa, a espaldas del mercado El Progreso.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, un sicario que se desplazaba en motocicleta esperó estratégicamente el paso del vehículo. Al identificar la unidad, el delincuente se movilizó en sentido contrario y efectuó varios disparos contra la ventana delantera de la combi, alcanzando al conductor.

#LoÚltimo | #Atacan a #balazos combi de la E.T. San Juanito, en Chorrillos. #Transportista y pasajeros fueron atacados a metros de su terminal. #Nuevo atentado criminal, pese a q los #trabajadores #pagan 20 mil soles desde el 2024 a criminales.

Conductor trasladado de emergencia al hospital

El chofer de la unidad fue identificado como Edgar Contreras Velázquez, quien conducía la combi de placa CEU-053 de la empresa Turismo San Juanito. Tras recibir los impactos de bala, el herido fue auxiliado por contribuyentes y conocidos que se encontraban en la zona.

La víctima fue trasladada de emergencia en una camioneta de la Compañía de Bomberos de San Genaro hacia el Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa para recibir atención médica especializada. Hasta el cierre de este informe, se desconoce el estado de salud del conductor.

Personal de Serenazgo de Chorrillos acudió inmediatamente al lugar tras recibir el reporte vía radial. Los agentes procedieron a cerrar las vías aledañas para evitar que el tránsito obstaculizara las diligencias policiales y el trabajo de los peritos.

En el punto se hizo presente el efectivo Sierra Morales Carrasco, además del teniente Sapaico Acevedo Dilver y el mayor Condori, quienes se encargaron de coordinar las primeras acciones de investigación.

PNP inicia investigaciones del caso

Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú se encuentra recopilando las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron el ataque.

Los videos muestran con claridad cómo el sicario esperó la llegada del vehículo y luego se desplazó en dirección contraria para abrir fuego contra la unidad de transporte público. Las autoridades investigan el móvil del atentado y trabajan en la identificación del atacante que huyó en motocicleta.