La situación de peligro a raíz de el Niño Costero ya es latente en varias regiones del país, y la ciudad capital no es la excepción. Solo en Lurigancho-Chosica, aproximadamente 9 mil personas están en riesgo directo por la crecida del río Rímac generada debido a las copiosas lluvias de los últimos días.

Así lo confirmó el alcalde del distrito, Oswaldo Vargas, quien exigió medidas urgentes al Gobierno central para evitar desgracias.

Señaló que estas 9 mil personas habitan 1 800 viviendas en estado de alto riesgo por ubicarse en quebradas y al lado del ‘río hablador’. En este marco, agregó que, de manera indirecta, cerca de 70 mil personas en el distrito pueden ser afectadas por las lluvias, inundaciones y activación de quebradas.

Medidas

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica anunció la clausura clausuró temporal del puente Caracol debido a la peligrosa crecida del río Rímac.

El furioso caudal sobrepasó e inundó la estructura durante la madrugada de ayer jueves, revelando lo peligroso de la situación.

El cierre se aplica totalmente al tránsito vehicular, y de manera intermitente, dependiendo de las condiciones, para el paso de transeúntes.

El puente se configura como una importante vía que conecta la Carretera Central con el sector de La Cantuta y zonas aledañas. En este marco, agentes municipales permanecen en el lugar para garantizar que los conductores se desvíen por el puente Papelera, ubicado en el jirón Tacna.

Si bien el cierre se realiza por motivos de seguridad, generó frustración entre los residentes, quienes denunciaron que se afecta su libre tránsito por la zona.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó que el Rímac alcanzó los 93.15 metros cúbicos por segundo, ubicándose en el umbral de alerta naranja, lo que representa gran peligro.