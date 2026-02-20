Un violento accidente de tránsito se registró este viernes por la madrugada en la Carretera Central, en el distrito de Lurigancho-Chosica, al este de Lima. El siniestro dejó una persona herida de consideración, según el reporte preliminar de las autoridades.

El hecho ocurrió a la altura de las avenidas Lima Sur y Arequipa, en plena vía central. En ese punto, un bus interprovincial impactó contra dos automóviles en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Los vehículos menores fueron los que resultaron con mayores daños tras el choque. Ambos quedaron con la carrocería seriamente afectada, evidenciando la fuerza del impacto.

Uno de los ocupantes de estos autos terminó atrapado entre los fierros retorcidos. Los bomberos tuvieron que trabajar intensamente para liberarlo y ponerlo a buen recaudo.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Serenazgo de la jurisdicción. Ellos apoyaron las labores de rescate y brindaron seguridad en el lugar del accidente.

El tránsito en la Carretera Central quedó interrumpido durante varias horas debido al siniestro. Muchos conductores se vieron obligados a utilizar rutas alternas para continuar su recorrido.

Las causas del accidente ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Se espera que, con la recopilación de testimonios y la revisión de las evidencias, se determine qué originó el violento impacto.