Las condiciones adversas del mar en la bahía de Barranca llevaron a las autoridades a ordenar el cierre de varias playas del Norte Chico durante las primeras horas de este martes. El comportamiento irregular de las olas, acompañado de niebla densa y viento constante, convirtió la zona en un escenario de riesgo para residentes y visitantes.

Las playas de Supe, Barranca, Colorado, Puerto Chico y Chorrillos quedaron restringidas al acceso público por disposición de las autoridades portuarias. La determinación apunta a salvaguardar la integridad de quienes habitualmente frecuentan estos balnearios, especialmente en temporada de mayor afluencia turística.

Desde las primeras horas del día, el movimiento del océano se intensificó notablemente en toda la franja costera de la provincia. Las olas alcanzaron una fuerza inusual que no solo afectó la seguridad en las orillas, sino que también paralizó todas las actividades recreativas y marítimas de la bahía.

Los pescadores y habitantes de Puerto Chico describieron la situación del mar con una expresión propia del mundo náutico. Los pobladores coincidieron en señalar que el océano se encuentra “en carga”, término con el que advierten que el ingreso al agua representa un peligro real e inmediato.

90 puertos cerrados a lo largo del litoral

El impacto del oleaje anómalo no se limitó a la zona de Barranca, sino que se extendió a lo largo de toda la costa peruana. Al menos 90 puertos permanecen cerrados como consecuencia del fenómeno que afecta distintos puntos del litoral.

Cabe mencionar que el Norte Chico registra víctimas fatales vinculadas a episodios similares en los que personas ignoraron las restricciones y se adentraron al mar. Estas tragedias refuerzan la urgencia de acatar las disposiciones oficiales mientras persistan las condiciones de riesgo.

Los pescadores de la zona advirtieron que el comportamiento irregular del mar podría sostenerse durante las próximas 24 horas sin señales claras de calmarse. La proyección genera preocupación entre quienes dependen de la actividad marítima para su subsistencia diaria.

El aviso oficial de fuerte oleaje emitido por las autoridades permanecerá activo hasta el miércoles 12 de marzo. Durante ese periodo, las restricciones en playas y puertos seguirán en vigencia como medida preventiva.