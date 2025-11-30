La semana que termina, miles de ciudadanos se quejaron por el cierre de la Costa Verde para albergar las competencias de los XX Juegos Bolivarianos 2025, el consiguiente caos vehicular en las vías aledañas y falta de claridad respecto a los desvíos. Pues tome sus previsiones que, la próxima semana, esta situación se volverá a repetir hasta en tres oportunidades.

Alcances

La Municipalidad de Lima anunció nuevos cierres para dar pase a las competencias de triatlón, ciclismo contra reloj y marcha atlética que se realizarán en la ruta que bordea parte del litoral capitalino.

El martes 2 de diciembre, desde las 11:30 p.m. hasta 1 p.m. del 3 miércoles de diciembre, la vía costera se cerrará por la competencia de Triatlón. El desvío norte sur empieza por Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya; de sur a norte comienza por Mariscal Nieto, y sigue por las avenida Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

La competencia de ciclismo motivará un nuevo cierre que irá desde las 11:30 p.m. del jueves 4 de diciembre hasta las 1 p.m. del 5 de diciembre y el cierre de la Costa Verde será total. De norte a sur, los vehículos circularán las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya. En sentido contrario (sur-norte), los vehículos irán por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

Finalmente, el viernes 5 de diciembre, desde las 11:30 p.m., hasta las 1 p.m. del sábado 6 de diciembre, la vía se cerrará por otra edición de marcha atlética. El desvío vehicular norte-sur empieza por la bajada Armendáriz, continúa por la av. Grau, El Sol, prolongación San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos y José Olaya.