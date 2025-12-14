En diálogo con Correo, el también médico tropicalista analiza el panorama de la denominada ‘super gripe’ que causa estragos en Estados Unidos y Europa, y que llegará al Perú en breve.

El Ministerio de Salud ha señalado que no hay riesgos por la gripe A H3N2. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Este es no es un virus nuevo, que apareció de pronto, como pasó con el COVID-19. Es de la familia de la influenza, que viene de la gripe española que ha ido mutando a lo largo de las décadas. Esta cepa es una variante que empezó en los países fríos, lo que es usual. No hablamos de una nueva enfermedad.

¿Por qué es necesaria una vigilancia sanitaria?

Para que los casos no aumenten o no muera la gente. La gripe común y corriente, la influenza clásica, mata medio millón de personas al año en todo el mundo.

¿Por qué ocurren estas muertes?

Porque la gente no se vacuna. La vacuna para la influenza clásica solo protege un 60%. Esa es la razón. No queremos que esta esta cepa mutante pueda agravar los casos y las muertes. La vacuna para el COVID-19 protege en un 90%. Fíjese la diferencia. En Perú no estamos en el cambio hacia el invierno. En Europa y Estados Unidos, sí lo están, por eso han adelantado incluso la vacuna. Y en el Perú probablemente tengamos que adelantarla para marzo, según cómo se comporta este este brote.

Ya se registró un caso de la enfermedad en Brasil… ¿Es inminente su llegada al Perú?

Va a llegar. Yo me no me preocuparía de que vaya a llegar, sino, de no esperar a que llegue el primer caso para actuar. La cepa es de la misma familia que se circula todo el año.

¿Sería cuestión de días o semanas tener el primer caso?

La gente viajará por Navidad y los viajeros traerán la enfermedad. O sea, en cualquier momento llega. No me preocupa que aparezca un caso o caso, me preocupa que la gente baje de guardia en estas épocas de Navidad y Año Nuevo, con los viajes, compras, etc. La gente con gripe irá a comprar, irá a fiesta, tomará, hará despedidas, el “amigo secreto”, estará en la fiesta de Año Nuevo, e irá contagiando. Eso me preocupa.

¿El mayor riesgo es la explosión de casos?

Van a haber casos: 1000, 2000, 3000… pero el riesgo está en los grupos vulnerables, como los adultos mayores, los pacientes que tienen cáncer, los diabéticos, los niños, las gestantes. Esos grupos no deben ser expuestos. Por ejemplo, habrá irresponsables que estarán con los síntomas y aun así se acercarán a estas personas vulnerables para abrazarlos y saludarlos por navidad.

En ese sentido ¿Deberíamos volver al uso cotidiano de mascarillas?

Si alguien está con síntomas respiratorios, debe usar mascarilla y lavarse las manos. Las dos medidas básicas.

¿Y un confinamiento?…

No va a haber confinamiento. La actual situación en Europa no está obligando a confinar, salvo pues que sea una medida extrema, que aumenten los casos, pero eso nadie lo sabe. Es una cepa de la que hay que tener cuidado, pero no es de la gravedad del COVID-19. Eso es importante decirlo.

¿Estamos en condiciones de detectar los casos rápidamente?

Felizmente en el Perú se tiene la técnica para detectarlo. Pero el tema no es que el virus sea detectado, sino que la gente no baje la guardia. Si estás con síntomas, con fiebre, dolor del cuerpo, etc., entonces quédate en tu casa, no vayas al trabajo y usa tu mascarilla.

Después de superar el COVID-19 vivimos en aparente plena tranquilidad…

La gente ha bajado la guardia después del COVID-19. Con la enfermedad se asustó, se encerró, se lavaba las manos mañana, tarde y noche. Usaba mascarillas de las más potentes, y eso obviamente era importante, pero ahora hay un descuido total. Es algo que debemos retomar.

¿Hay forma en la que esta enfermedad explote a tal grado que nuevamente haya escasez de oxígeno?

No. Esa es una situación extrema que, en este momento, ni en Europa ni en otra parte del mundo se prevé. Es un escenario dantesco que no debe repetirse. ¿Por qué? Porque estamos ante una cepa conocida que ha mutado. Me preocuparía si fuera enfermedad nueva, un nuevo coronavirus. En este momento no hay evidencia científica de nos indique que debamos volver a la época del COVID-19. Lo que sí es cierto, es que los brotes de este virus respiratorio va continuar durante próximos años por el cambio climático Esto no es novedad. Van a seguir apareciendo más virus y ese es un tema ya de salud pública del mundo.