Luego de que la hermana de quien fue una voluntaria de los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú denunciara la muerte de su familiar por COVID-19, el vicedecano del Colegio Médico (CMP), Ciro Maguiña, pidió investigar el hecho en base a tres escenarios que pudieron haberse presentado.

“Lo que hay que hacer frente a un efecto adverso allegado a la vacuna es investigación. Tiene que investigarse si fue placebo o si fue la vacuna. Lo segundo, cuando uno participa en ensayos hay un protocolo, uno firma un consentimiento. Hasta donde yo sé, los que reciben esta vacuna pueden ser hipertensos o diabéticos, eso no está contraindicado. Al contrario, son los grupos de riesgo que tienen que ver si se protegen o no se protegen”, comentó en ATV Noticias.

En esa línea consideró que quienes han sido parte del ensayo no se deben confiar, debido a que ninguna vacuna tiene una eficacia completa frente a la pandemia.

“Lo tercero, la vacuna de los chinos hasta donde tengo información protege hasta 79%. Es decir, si me voy a vacunar tengo hasta 21% de posibilidad en que no funcione. Eso no solamente con las de Sinopharm, miren las de Pfizer, un médico de Miami se murió con unas plaquetas bajas e hizo un derrame cerebral. El riesgo siempre existe. El mensaje es que aunque me vacunen hay que mantener la bioseguridad”, indicó.

Así, reveló que lo que tocaría sería suspender de manera temporal los ensayos clínicos a fin de dar con responsabilidades en caso se descubra alguna negligencia.

“Porque lo que uno intuye sobre este caso es que se ha contagiado uno y otro como pasó en mi caso porque es un contacto familiar. Entonces, en la universidad (Universidad Peruana Cayetano Heredia) deben hacer un informe y como sucede en todo proceso se suspende transitoriamente, el Instituto Nacional de Salud investiga y sobre eso se atribuye o no a favor o en contra”, manifestó.

Maguiña sostuvo que este hecho no varía su consideración sobre vacunarse cuando las primeras dosis lleguen al país. Sin embargo, remarcó que siempre existe un riesgo que hay que tomar.

“A la población yo le diría que sí me vacunaría pese a los riesgos que existen. Por eso es importante que sea voluntario, no se puede obligar a la gente a vacunarse porque siempre hay un riesgo mínimo. Recuerden la vacuna para la rabia, 1 de cada 100 000 hacía problemas neurológicos”, finalizó.