El Gobierno da marcha atrás. Luego de suspenderlas únicamente durante dos días, el Gobierno Central anunció que hoy se reanudarán las clases presenciales en los centros educativos de Lima y Callao.

Así lo informó el propio presidente, José María Balcázar, durante una conferencia de prensa que se ofreció en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Podemos anunciar a la comunidad educativa y al país, a los padres de familia y a la ciudadanía en general que las instituciones educativas de Lima y Callao podrán retomar la presencialidad del servicio educativo a partir de mañana, miércoles”, informó el mandatario.

Explicó que la medida, dictada como consecuencia de la crisis por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), ha sido tomada “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad”.

“Esto permite garantizar un buen inicio del año escolar programado para este lunes 16 de marzo para todo el país”, añadió Balcázar.

RENUNCIA

En la misma rueda de prensa, la premier Denisse Miralles descartó que haya una crisis ministerial en curso, rumores que comenzaron a circular luego de que trascendiera que el titular de Salud, Luis Quiroz, presentó su renuncia.

La jefa del Gabinete confirmó que Quiroz presentó una carta para dimitir, pero sostuvo que el jefe de Estado aún evalúa aceptarla.

La premier detalló que la misiva no fue presentada a la PCM, sino directamente a Palacio de Gobierno.

“He visto en X muchos temas de que hay tres, cuatro ministros (que se irán). Eso no es correcto, no es cierto, no sé de dónde han sacado esa información”, enfatizó.

Además de Quiroz, el presidente de EsSalud, Segundo Acho, también renunció ayer. Ambas dimisiones responderían a cuestionamientos por la presunta influencia de Alianza para el Progreso (APP) en el Ejecutivo.