Este viernes, el centro comercial Mallplaza Bellavista, ubicado en el Callao, fue clausurado temporalmente luego de que parte de su falso techo colapsara por la falla en una tubería interna del local. El incidente obligó a evacuar a visitantes y trabajadores del recinto, aunque no se reportaron víctimas.

Una filtración de agua proveniente del segundo nivel comenzó a extenderse por los pasillos del primer piso hasta que el peso cedió y se desprendió una sección del cielo raso. Varios usuarios presentes registraron el momento con sus teléfonos y difundieron las imágenes en redes sociales, donde se aprecian los charcos y las corrientes de agua acumuladas en el piso.

Mallplaza Bellavista ofrece detalles del incidente

A través de un comunicado oficial, la empresa precisó que el colapso se produjo por el desacople de una cañería perteneciente a la red contra incendios del local. Asimismo, indicó que los protocolos de seguridad fueron activados oportunamente y que los visitantes “se encuentran fuera de peligro”.

La compañía detalló que no se registraron daños personales como consecuencia del incidente.

“La zona fue cercada para facilitar las labores de inspección”, señalaron en el mismo comunicado.

Municipalidad de Bellavista ordena inspección inmediata

Tras conocerse lo ocurrido, la Municipalidad de Bellavista envió personal al lugar para realizar una inspección técnica del establecimiento. El resultado arrojó una serie de observaciones graves, entre ellas fisuras en la infraestructura, óxido en las estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en pasadizos y rutas de evacuación.

Ante ese panorama, el municipio dispuso la clausura temporal del centro comercial como medida de seguridad. El local permanecerá cerrado hasta que la empresa subsane todas las deficiencias identificadas durante la evaluación.

La comuna indicó que su personal ya viene ejecutando las acciones correspondientes a su rol de fiscalización y control. Asimismo, subrayó que la prioridad es garantizar el bienestar de vecinos, trabajadores y visitantes antes de cualquier reapertura del recinto.