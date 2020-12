Agentes de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco clausuraron una veterinaria donde falleció una perrita por una presunta mala praxis, según denunciaron algunos vecinos. Cuando se le requirió las licencias al propietario, solo tenía permiso para consultorio y efectuar baños de mascotas. Sin embargo, en su publicidad ofrecía cirugías, radiografías, ecografías y hasta quimioterapias.

El negocio intervenido es el Hospital Veterinario Animal Surco, el cual está ubicado en la cuadra 43 de la avenida Tomás Marsano, en la urbanización Vista Alegre. Carecía de protocolos y certificados de desinfección COVID.

Según informó la Municipalidad de Surco, uno de los administradores del local, José Zevallos, dijo que los tenía pero “no los encontraba e iba a pedir que los traigan”, pero ello no ocurrió.

El contribuyente dijo que la municipalidad ya lo había intervenido unas 5 veces y a los mismos trabajadores ediles les dijo que llamen a su subgerencia. Sin embargo, nunca mostró las actas que corroboraran tal afirmación. Además, el permiso de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) del local estaba en trámite.

“El giro de este negocio es consultorio pero lo que el señor tiene adentro es una clínica. Hace operaciones de animales y de ello no tiene permiso. Lo que dijo es que los servicios que aparecen en su publicidad no lo efectúan acá sino en otro lugar”, contó Yovana Anaya, fiscalizadora de Surco.

En esta inspección estuvo el veterinario de la municipalidad, Pedro Ramos. Un grupo de vecinos reclamó por la muerte de una perrita presuntamente hecha a manos de los empleados de este negocio, y agradecieron al municipio por clausurar este negocio.

José Zevallos en todo momento se mostró renuente a las observaciones del personal edil.

