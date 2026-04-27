La mañana de ayer, familiares de los cinco fallecidos en el operativo militar realizado en el sector Villa Azul, distrito de Colcabamba, provincia deTayacaja, en la región Huancavelica, que dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos jóvenes gravemente heridos por impactos de bala, llegaron hasta la morgue de Huancayo para recoger los cuerpos de sus seres queridos.

Ellos aseguraban que las cinco víctimas eran inocentes y que no llebaban droga ni armas sino que iban rumbo a un campeonato deportivo luego de haber laborado en cultivos.

Sin embargo, habría un testimonio clave que ayudaría a develar lo ocurrido aquel día: el testimonio de uno de los ocho pasajeros de la camioneta intervenida, un joven identificado como Ricardo Jamier Acuña Quispe (20) quien no solo habría sobrevivido al tiroteo sino también salió ileso.

Según informó RPP, así lo devela el acta de una entrevista realizada a Acuña Quispe por la Fiscalía y la Policía Nacional. Allí se señala que fue él mismo quien se entregó la mañana del 25 de abril. “Disculpen me rindo”, habrían sido las primeras palabras al llegar a la dependencia de Colcabamba.

De acuerdo con su testimonio, fue captado por un familiar para cargar estupefacientes por un pago de 1300 soles, transportando alrededor de 13 kilos. Señaló que, tras la entrega, abordaron la camioneta que luego fue intervenida. También relató que, al ver a militares armados, el conductor aceleró y se desató el tiroteo, logrando salvarse al saltar del vehículo.

Aunque aseguró no haber usado armas, pero, durante los dos días que llevaron la droga sí vio a otros sujetos que estaban armados.

“Habían dos que tenían armas, uno de ellos tenía un arma larga y de color negro, y el otro tenía una pistola de color negro”, habría asegurado. También dijo que la droga la colocaron en otra camioneta diferente a la que él abordó. Aseguró que una de las víctimas mortales, el que estaba al costado del copilto, fue quien contrató la camioneta después que le pagaron por el traslado de la droga.

El acta fue suscrita por la fiscal adjunta provincial Yamette Carrillo Cayllahua y el suboficial de segunda PNP Edgar Felipe Varillas Archandoa. Las investigaciones para esclarecer cuántos y quiénes estarían inmersos en el traslado de droga y lo ocurrido en este caso que ha generado conmoción y versiones encontradas.