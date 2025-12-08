El Club Waikiki de Miraflores informó que el fallecimiento del socio Juan Manuel Polar de Rivera se produjo debido a un paro cardíaco ocurrido cuando caminaba cerca de la piscina del establecimiento. Según la institución, Polar fue auxiliado inicialmente por los paramédicos del club y luego por miembros del Cuerpo de Bomberos, aunque los esfuerzos de reanimación no lograron revertir el cuadro.

El socio había sufrido dos caídas previas a su descompensación

El club precisó que, horas antes del deceso, el socio trastabilló y cayó, por lo que fue asistido por un mozo del establecimiento. Más tarde, luego de almorzar, volvió a caer cerca de la piscina pese a intentar sostenerse de una baranda. En ese momento, otros socios lo auxiliaron y lo colocaron sobre el pavimento, donde personal médico del club intentó reanimarlo.

Los bomberos llegaron minutos después para continuar con las maniobras, pero finalmente se confirmó el fallecimiento.

Club descarta investigación policial o fiscal

A través de un vocero, el Club Waikiki aseguró que no existe una investigación policial ni fiscal relacionada con el fallecimiento, y que el proceso sigue los protocolos correspondientes al tratarse de una muerte súbita por causas médicas.

La familia inició el velatorio del socio este mediodía.

Manuel Polar de Rivera

Polar de Rivera figuraba como gerente general y representante legal de la empresa JPEG, que administra los almacenes donde se desató el terrible incendio de la galería Nicollini, en Las Malvinas, en el junio del 2017.

Según se reportó, esta personas, además, figuraba en la lista mundial de Panamá Papers, un caso vinculado a personas y organizaciones que, presuntamente, lavan dinero y evaden impuestos usando paraísos fiscales .Según la base de datos de entidades offshore creada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Polar De Rivera sería accionista y beneficiario de la empresa Polyroad Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 16 de octubre del 2013.