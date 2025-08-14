El parque Kennedy de Miraflores se convertirá, del 22 al 24 de agosto, en el punto de encuentro para los amantes del café. En el marco del Día del Café Peruano, la Feria del Café del VRAEM 2025 ofrecerá más de 3 mil degustaciones gratuitas de café Cold Brew con naranja, gracias a un singular Coffee Truck del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agromercado.

La actividad, de ingreso libre, busca promover el consumo familiar de cafés tostados y molidos, así como fortalecer la articulación comercial de la cadena cafetalera. Participarán 21 pequeños productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), provenientes de Ayacucho, Cusco y Junín, quienes presentarán cafés especiales tostados y sus derivados. El evento cuenta con el apoyo de la Mesa Técnica del Café del VRAEM.

Además de ser un espacio para disfrutar del aroma y sabor del café, la feria representa una vitrina comercial para que los productores establezcan relaciones directas con cafeterías, hoteles, tiendas especializadas y exportadores. La cadena cafetalera involucra a más de 230 mil familias en el país, el 85 % dedicadas a la agricultura familiar en parcelas de una a cinco hectáreas, y genera empleo para más de un millón de personas a nivel nacional.

La Semana del Café VRAEM no solo celebrará la calidad y diversidad del grano peruano, sino también su relevancia como motor de desarrollo rural y símbolo de identidad colectiva.