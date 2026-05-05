Un hombre de 60 años murió tras ser atacado a balazos en la puerta de su vivienda, ubicada en la urbanización El Retablo. El crimen ocurrió luego de que la víctima recibiera una llamada telefónica y saliera de su domicilio, donde fue interceptado por desconocidos.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Agus Fernández. De acuerdo con la información preliminar, recibió al menos siete impactos de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y el abdomen.

El ataque ocurrió frente a un centro educativo de la zona. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos y encontrar al hombre tendido en el exterior de su vivienda.

Algunos testigos señalaron que todo ocurrió pocos minutos después de que la víctima atendiera una llamada en su teléfono celular. Uno de los vecinos explicó en declaraciones a Exitosa que el hombre salió de su casa sin notar lo que ocurriría después.

“Cuando recibió la llamada, yo salí y él estaba con las manos a los costados y con el celular encendido. Le han preguntado por su nombre y le han disparado”, señaló.

Fotos: César.grados@photo.gec

Policía investiga móvil del crimen

Durante las diligencias, se conoció que el sexagenario alquilaba una habitación dentro de su vivienda. Según las primeras indagaciones, hace aproximadamente dos semanas habría sostenido una discusión con uno de sus inquilinos.

Con este nuevo dato, la Policía no descarta que el asesinato esté vinculado con el conflicto previo. Sin embargo, las autoridades precisaron que aún continúan recopilando información para determinar el móvil del crimen.

Agentes policiales incautaron el teléfono móvil de la víctima como parte de las investigaciones. El objetivo es identificar con quién mantenía comunicación antes de salir de su vivienda.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes. En medio del violento hecho, los vecinos del sector solicitaron mayor presencia policial ante el incremento de hechos delictivos en la zona