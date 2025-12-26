Mientras gran parte del país celebraba la Navidad en familia, en Comas dos personas fueron atacadas a balazos en la zona de La Pascana. Una de ellas falleció, mientras que la otra permanece grave en un hospital local.

Según Exitosa, la víctima mortal fue identificada como José Héctor Salazar Sabuco, dirigente de construcción civil.

De acuerdo con testigos, Salazar Sabuco estaba junto a otra persona cerca del cruce del jirón Libertad con el jirón Cochrane, cuando dos individuos a bordo de una moto lineal los interceptaron y dispararon sin piedad.

Después de cometer el ataque, los sujetos huyeron a toda velocidad, dejando a las víctimas tendidas en el pavimento. Los vecinos dieron aviso inmediato a las autoridades, que llegaron para socorrer a los afectados.

Aunque el incidente ocurrió a pocas cuadras de la comisaría de La Pascana, los efectivos de la Policía Nacional del Perú demoraron varios minutos en atender la emergencia. Se confirmó de inmediato que la víctima mortal era un dirigente de construcción civil afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Fenatrac).