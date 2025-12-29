Un violento ataque armado se registró la tarde de este domingo en la avenida Universitaria, en el distrito de Comas, cuando un motociclista fue asesinado por dos sujetos que se desplazaban en otra moto. El crimen ocurrió a la altura de la estación Sangarará del Metropolitano y fue presenciado por peatones y conductores que transitaban por la zona.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como John Jairo Lord Contreras, de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana-venezolana. De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes habrían esperado su llegada a ese punto del distrito para iniciar el ataque.

Según testigos, el motociclista fue interceptado y recibió varios disparos mientras se desplazaba por la vía. A causa de las heridas, perdió el control de su vehículo y terminó impactando contra una camioneta que circulaba por el lugar. A pesar de ello, intentó escapar a pie para ponerse a salvo.

Sin embargo, los agresores lo persiguieron y continuaron disparándole hasta causarle la muerte en plena vía pública. El cuerpo quedó tendido sobre la pista, mientras los sicarios huían de la escena.

Tras el ataque, agentes de la Policía acordonaron el área y realizaron el conteo de evidencias. En el lugar se hallaron 27 casquillos de bala, lo que evidenció la intensidad del ataque. La zona permaneció cerrada durante varias horas mientras el Ministerio Público y los peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que Lord Contreras registraba antecedentes por el delito de trata de personas, consignados en marzo del año pasado. Las autoridades no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas u organización criminal, por lo que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.

El homicidio generó temor entre los vecinos y usuarios del Metropolitano, al ocurrir en un punto altamente transitado de Lima norte, y se suma a la creciente ola de ataques por sicariato que se registran en la capital.